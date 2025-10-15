日本サッカー協会は15日、国際親善試合2試合に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表した。FIFAランキング8位の日本は24日（日本時間25日）に敵地で同12位のイタリアと、28日（同29日）にスペインで同13位のノルウェーと対戦する。オンラインで会見したニルス・ニールセン監督は「非常に面白いゲームをお見せできると思う」と抱負。「チームは第2フェーズ。選手を知る段階から結果を求める段階に入ってい