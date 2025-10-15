9月16日、福島県郡山市で「かなえる ちから」が、郡山市を本拠地とするSVリーグのデンソーエアリービーズ主催、SVリーグのタイトルパートナーである大同生命保険株式会社（以下大同生命という）の共催で行われた。 本イベントは中小企業・個人事業所の方々を対象に開催され、地域住民、企業、自治体がつながり、共に未来を描く仲間として、郡山市および福島県の持続的な発展、そし