居酒屋で飲酒中、後輩職員らの前でセクハラに当たる言動をしたとして、福岡県警が50代の男性警視を戒告の懲戒処分にしていたことが15日、県警関係者への取材で分かった。警視は問題行為があった当時、人身安全対策課長だった。