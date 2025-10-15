男性の財布から現金を盗んだとして逮捕された中国籍の女性について、東京地検は不起訴処分にしました。ことし1月、東京・新橋にあるビルで男性の財布から、現金およそ36万円を盗んだとして先月逮捕された64歳の中国籍の女性について、東京地検は15日付で不起訴処分にしました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。