速報です。自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表・藤田共同代表による党首会談が15日午後6時50分過ぎに終わりました。15日午後6時前から約50分にわたり国会内で行われた会談で、高市総裁は来週火曜日21日に行われる見通しの総理大臣指名選挙での協力と、連立政権も視野に入れた連携を申し入れたとみられます。一方、会談のために大阪から上京した吉村代表は、副首都構想など維新が掲げる政策の実現を迫ったと思われます。高市