LG エレクトロニクス・ジャパンは10月15日、ゲーミングモニター「LG UltraGear」における新製品として、34インチの「34G630A-B」と27インチの「27G610A-B」の2製品を発表した。10月下旬から順次発売を予定する。LG、34型ウルトラワイドモニターに76,000円からの「34G630A-B」いずれも200Hz以上のリフレッシュレートに対応し、滑らかな画面表示で快適なゲームプレイが行えるゲーミングモニター製品。34G630A-Bは3440×1440ドットで