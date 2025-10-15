「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ（甲子園）第１戦・ＤｅＮＡ戦に先発した阪神・村上頌樹投手のまさかの１球にスタンドがざわついた。初回は満塁のピンチを切り抜け、２回のマウンドへ上がった今季投手三冠に輝いた右腕。先頭の７番・石上をわずか２球で二ゴロ仕留めた直後だった。打席には８番・林を迎えると、ファウルで粘られる中、６４キロの超スローカーブを投じたが、まさかの背中付