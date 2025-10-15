国民民主党の玉木雄一郎代表は１５日、国会内で立憲民主党の野田佳彦代表、日本維新の会・藤田文武共同代表と会談を行った。会談時間はおよそ１時間。立憲の野田氏は来週２１日の臨時国会で行いたい首相指名選挙で、野党一本化した政権構想について藤田氏、玉木氏に説明したという。終了後、玉木氏は報道陣の取材に対し、立憲、維新、国民３党が連立しても参議院では過半数を超えられない状況だとして「結局は少数与党となれ