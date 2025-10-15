卓球のアジア選手権（インド・ブバネシュワル）、男子団体の準決勝で日本は２―３で惜しくも敗れたが、卓球王国からは不安の声が上がっている。第１試合はエースの張本智和（トヨタ自動車）が梁靖崑に勝利すると、第２試合では全日本王者の松島輝空（木下グループ）が世界王者の王楚欽に金星。２―０と決勝進出に王手を懸けたが、第３試合以降は中国の粘りに遭い、アジア制覇には届かなかった。ただ、今回の激戦に中国メディ