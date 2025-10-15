川崎警察署（資料写真）１５日午前５時５５分ごろ、川崎市川崎区浅田４丁目の県道で、横浜市鶴見区仲通２丁目、会社員の男性（２９）のミニバイクと、同市南区井土ケ谷中町、会社員の男性（２２）のクレーン車が衝突した。ミニバイクの男性は搬送先の病院で死亡が確認された。川崎署によると、現場は片側３車線の直線。第３通行帯から第２通行帯に進路変更しようとしたミニバイクと、第２通行帯を走行していたクレーン車が衝突