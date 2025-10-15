2か月に1度の年金支給日に合わせて、北九州市出身の元ラグビー日本代表の選手が一日警察署長に就任し、被害が急増しているニセ電話詐欺について注意を呼びかけました。北九州市の八幡東警察署の一日署長に任命されたのは、地元出身の元ラグビー日本代表で九州電力キューデンヴォルテクスに所属する山田章仁選手です。山田選手は商店街で行われた防犯と暴力団排除のイベントに参加し、ニセ電話詐欺に対する注意を