架空のカーナビの取引で会社から多額の現金をだまし取った疑いで、中古車販売大手「グッドスピード」の元社員の男が逮捕されました。グッドスピードの元社員・鈴木佑介容疑者(40)は2023年11月ごろ、個人で経営する別の会社で仕入れたカーナビを、仲介業者を通しグッドスピードに納品したように装い、現金700万円をだまし取った疑いがもたれています。鈴木容疑者は当時、経理課長としてカ}