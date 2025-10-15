グラミー賞に輝いたネオソウルのレジェンドで、アルバム『ブラウン・シュガー』や『ヴードゥー』をヒットさせたことで知られるディアンジェロさんが、すい臓がんとの闘病のすえ、51歳の若さで亡くなった。【写真】熱唱するディアンジェロさんTMZやPeopleなど米メディアによると、ディアンジェロさんは、現地時間10月14日に、ニューヨークで死去。数か月前から病院に入院しており、2週間前からはホスピスに移っていたようだ。