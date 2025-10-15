◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズは山本由伸投手の前に9回1失点の完投勝利を許し、本拠地で連敗。マーフィー監督は、“脱帽だね”と振り返りました。初回、1番のジャクソン・チョウリオ選手が山本投手の1球目をとらえ、初球先頭打者ホームランで先制。しかし、以降は単打2本と好機をつくれず。前日はブレーク・スネル投手の前に8回1