読売テレビの新人アナウンサー・藤岡宗我と増田陽名が、あす16日に放送される同局・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜後11：59）の第3話に出演する。【写真】読売テレビ新人アナに挟まれた『推しの殺人』主演・横田真悠＆林芽亜里今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで送