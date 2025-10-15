静岡･沼津市に住む50代の男性が、SNSを使った投資詐欺で現金計約4700万円をだまし取られる被害に遭っていたことがわかりました。警察によりますと、被害に遭ったのは沼津市に住む会社員の50代男性です。男性は4月上旬、動画配信サイトに出てきた投資関連の広告を通じてアクセスしたSNSの投資運用をかたるグループから株式投資をすすめられ、6月上旬までの間、8回ににわたり、指定された複数の口座に現金計約4700万円を振り込