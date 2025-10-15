「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦ソフトバンク−日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）通算２１８６安打をマークしたソフトバンクＯＢの内川聖一氏（４３）が始球式を行った。内川氏はＣＳでの通算５４安打、通算１０本塁打がいずれも歴代１位。さらに歴代最多３度の最優秀選手に輝くなど“ＣＳ男”だった。現役時代と同じ背番号「１」のユニフォーム姿から投じた１球は、打席に入った日本ハム・万波の胸元付近へ行