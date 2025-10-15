全国漁港漁場大会で振る舞われたフグの刺身＝15日午後、山口県下関市全国漁港漁場大会in下関が15日、山口県下関市で開かれた。全国漁港漁場協会が主催し、漁業・漁港関係者約1300人が参加。74回目の開催で、同市では1952年の第4回大会以来となる。市はこの日に合わせて「魚食の普及推進に関する条例」を施行。地元が誇るフグ、アンコウ、ウニ、イカ、クジラの五大ブランドを振る舞い、水産都市・下関をPRした。山口県漁港漁場