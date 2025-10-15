トランプ大統領がアメリカ産大豆の輸入を意図的に停止しているとして、中国への報復措置に言及したことについて、中国外務省は対等な協議を通じて問題を解決するよう呼びかけました。トランプ大統領は14日、自身のSNSに「中国が意図的に我が国の大豆を輸入せず、大豆農家に困難をもたらしていることは経済的な敵対行為だ」と投稿し、報復措置として中国産食用油などの取引停止を検討していると明らかにしました。中国外務省林剣&