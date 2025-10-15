「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦ソフトバンク−日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）日本ハム・万波が二回の中堅守備でまさかの落球。場内が騒然とした。１死からソフトバンク・山川の飛球は中堅左方向へ。万波は走りながら捕球体勢に入ったが、グラブに当てて落とした。その間に山川は二塁へ進んだ。続く海野の遊撃内野安打で１死一、二塁に。それでもマウンドの達は野村を空振り三振、柳田を二ゴロに仕留めてピン