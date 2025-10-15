「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。サッカー日本代表が１４日に行われたキリンチャレンジカップで史上初めてブラジル代表に勝利したことについて、祝福した。「サッカー日本代表ブラジル戦勝利おめでとうございます！もうね、本当に、ビックリしました。２点ビハインドから後半３点返して、ブラジルに１４度目の