サッカースペイン５部リーグ、レガネスＢの元Ｕー２１日本代表ＭＦ中井卓大がスペインのスポーツ紙アスのインタビューで現状と目標について話した。レアル・マドリード（スペイン）の下部組織で１０年を過ごした後に現在のチームを選んだ理由について「他のオプションがうまく行かなかったから。それにレガネスは歴史のあるチームで、トップチームには下部組織出身の選手がたくさんいてプロに進むチャンスもある」と説明した。