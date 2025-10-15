15日から始まる大相撲のロンドン公演を前に、石川県津幡町出身の横綱・大の里らがバスで観光名所を巡りました。道中で横綱2人がホットドッグを食べ歩きするリラックスした場面も。大の里ら力士一行は14日、ロンドン中心部の観光名所の一つ、大観覧車「ロンドン・アイ」の周辺を散策しました。後輩力士と何やら話す大の里。大の里「どこで撮る？あっちでいいんじゃない？」二所ノ関部屋の力士らで記念撮影の場所を相談していました