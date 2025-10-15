15日、能美市の小学校で、子どもの肥満対策を目的とした食育の授業が行われました。生活習慣病などに関わる「肥満」。近年、大人だけでなく、子どもの肥満も危惧されています。能美市のデータによると、2018年の小学生男子の肥満は7.7%、女子は6.1%ですが、2022年になると、男子10%、女子6.6%と、どちらも増加傾向にあります。児童へのアンケートでは、「ファストフードなどの飲食の増加」や「朝食は食べているが菓子パンが多い」