国際港となっている酒田港のふ頭で、保安訓練が行われ、不審船や不審な人物など様々な危険を想定し職員が対処法を確認しました。 【写真を見る】不審船や不審な人物などを想定酒田港のふ頭で保安訓練（山形） この訓練は、国際港として海外からの人や物の受け入れをしている施設で不審な事案が発生した際の対処法を学ぼうと毎年行われているものです。 今年は酒田海上保安部や酒田警察署などからおよそ８０人が参加しました