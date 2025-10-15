これからの気象情報です。 16日(木)は、警報級の大雨となるところがありそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆10月16日(木)の天気 ・上越地方 昼前には各地とも雨が降り、午後は激しい雷雨になるところもあるでしょう。 大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。 ・中越地方 日中から夜にかけて、強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。