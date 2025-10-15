「廃校」を活用して避難所の生活を疑似体験することができるプログラムの販売が始まります。大手旅行会社「近畿日本ツーリスト」などを傘下に持つ企業が公開したのは、廃校を活用し災害が起きたときの避難生活を体験することができるプログラムです。体育館で段ボールハウスや段ボールベッドの組み立てを行うほか、校庭で火起こしなどを体験できるもので、15日は研修として、グループ会社の社員たちが参加しました。このプログラム