漫画家の顔も持つ元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の中丸雄一が、１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。人気イラストレーターで漫画家の江口寿史氏がＳＮＳ上に投稿されていた女性の写真を無断でモデルにして広告のイラストを制作していた問題についてコメントした。ＳＮＳ上では江口氏の過去の作品についても、他人の写真を無断利用していたのではないかとの疑惑が浮上