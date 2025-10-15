海上自衛隊横須賀地方警務隊は15日、護衛艦内で大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで、護衛艦「あまぎり」の海士長大河内敬太容疑者（24）を逮捕した。詳しい経緯や入手ルートを調べている。認否は明らかにしていない。逮捕容疑は7月20日、臨時任務のため乗艦していた護衛艦「ゆうぎり」内で大麻0.954グラムを所持した疑い。海自によると、別の隊員が艦内の居住区で異臭がするものを見つけ、その後の分析で大麻と判