「世界洋上風力サミット」で取り組みや技術を紹介する展示ブース＝15日午後、秋田市洋上風力発電の課題や展望を話し合う「世界洋上風力サミット」（日本風力発電協会など主催）が15日、秋田市で開幕した。各国の政府関係者が取り組みを紹介し、風車の最新技術や点検用ドローンを展示する企業ブースも設置。世界的な供給拡大を後押しする場にしたい考えだ。17日までの期間中、国内外から約700人の参加を見込んでいる。初日は資