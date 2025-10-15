長野県警阿南署は15日、同県泰阜村の山林内で、キノコ採りに訪れた神奈川県厚木市の無職木下悦夫さん（87）が滑落し、搬送先の病院で死亡したと明らかにした。署によると、木下さんは15日午前、家族らと3人で入山。同行していた息子から「父が滑落したようだ」と110番があり、長野県警などが山の斜面で倒れていた木下さんを救助した。