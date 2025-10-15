福岡市内の屋台（福岡市提供）福岡市は15日、全国で初めて制定した屋台基本条例による「屋台公募制度」が、日本デザイン振興会の2025年度グッドデザイン・ベスト100に選出されたと発表した。国内有数の100軒超が軒を連ねる屋台文化の継承と、街の魅力向上に貢献した点が評価された。市は2013年に条例を制定し営業ルールなどを定めた。屋台の減少を止めるため、16年以降に計5回、オーナーを公募。56軒の屋台が誕生し、フレンチ