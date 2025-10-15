日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、なでしこジャパンの欧州遠征（イタリア戦＝２４日、ノルウェー戦＝２８日）に臨むメンバーを発表した。１２月に監督に就任したニルス・ニールセン監督のもとでは、ＤＦ清水梨紗（２９＝リバプール）が初招集された。昨夏のパリ五輪１次リーグ初戦スペイン戦で、右膝前十字靱帯断裂の重傷を負って以来、約１年３か月ぶりの代表入りとなった。指揮官は「まず最初に確認したいのは、彼女の居