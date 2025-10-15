JO1の所属するLAPONEエンタテインメントは15日、メンバーの大平祥生（25）に同社規定に反する事案が発覚したとし、当面の間、活動休止すると発表した。公式サイトで「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為」とし「当人に猛省を促し、見つめ直す期間が必要と判断しました。弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねておわび申し上げます」と謝罪した。大平は同日に「週刊文春」電子版で後輩グループにあたるME：I