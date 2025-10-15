杉咲花（28）が15日、東京・成子天神社で行われた主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（松居大悟監督、24日公開）大ヒット祈願イベントで「とても手触りのある撮影の日々でした」と、独特の言い回しで舞台となった新宿での撮影を振り返った。「ミーツ・ザ・ワールド」は芥川賞作家・金原ひとみ氏による第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説が原作。歌舞伎町が舞台で、杉咲は擬人化焼き肉漫画「ミート・イズ・マイン」に全力で愛を注