櫻坂46の13枚目シングル「Unhappy birthday構文」（29日発売）の先行配信とミュージックビデオ公開が、16日0時に同時に行われることが発表された。先日、櫻坂46の公式Xで突如MVのティザー映像が投稿され話題を呼んだ。YouTubeのプレミア公開ページもオープンしている。同曲のフォーメーションは、5日深夜放送のテレビ東京「そこ曲がったら、櫻坂？」で発表され、村井優が初めて表題曲センターを務めることが明らかになった。