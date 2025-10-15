能登半島地震や奥能登豪雨で被災した事業者の支援につなげようと、能登の名産品を詰め合わせたギフトボックスの販売が、15日から始まりました。小さな箱に込められた復興への大きな思いを取材しました。 15日から販売がはじまったギフトボックスの中には、門前そばに輪島朝市のわかめ焼き菓子…能登の名産品がぎっしり。能登の金融機関と被災した事業者がタッグを組んだ、特別なギフトボックスです。興能信用金庫の池端克哉さん