【新華社ロプノール10月15日】中国新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠を南北に横断し、尉犁（ロプノール）、且末（チャルチャン）両県を結ぶ尉且砂漠公路のロプノール区間でこのほど、激しい雨が降った。普段は黄砂に覆われているタクラマカン砂漠が雨に濡れ湿り気を帯び、珍しい「湿地」のような景観が現れた。（記者/宿伝義）