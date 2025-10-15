◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神-DeNA(15日、甲子園球場)阪神の村上頌樹投手がデッドボールを与え球場がどよめきました。村上投手は2回、1アウトから8番・林琢真選手と対戦すると1ストライクから3球連続でファウル、そして5球目にスローボールを投げると林選手の体に直撃しました。このボールは場内の球速表示で64キロと表示され、珍しいスローボールでのデッドボールに球場が騒然としました。ランナー1塁と