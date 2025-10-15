「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神の村上頌樹投手が二回にＤｅＮＡ・林へ球速６４キロのスローボールで死球を与えた。まさかの光景にスタンドは大きくどよめいた。二回１死、林が打席に入った。２球で素早く追い込んだが、３球目、４球目とファウルで粘られた。ここで５球目に村上は持ち味でもあるスローボールを選択。だがやや引っかかってしまい林の右背部に当たっ