次の首相の椅子には誰が座るのか。自民党の高市総裁が、15日午後3時過ぎから国民民主党の玉木代表と直接会談を行いました。冒頭、笑みを投げかける高市総裁。一方の玉木代表は「あわてず、あわてず。大丈夫ですよ」とカメラに声をかけていました。自民党・高市総裁：（Q.協力をお願いした手応えは？）…まあそれはなんとも申し上げられません。玉木代表は、高市総裁との会談を終えるとすぐに別の党首会談へ。立憲、維新との3トップ