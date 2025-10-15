全国統一電力市場は、全国統一大市場の構築のエネルギー分野における重要な一環だ。第14次五カ年計画期間中（2021〜25年）に、中国は世界最大の電気自動車（EV）充電ネットワークを構築した。EV5台につき充電ポールが2本設置された計算になる。同期間に、浙江省杭州市では公共充電圏が構築され、市街地ではわずか半径0．9キロメートル以内で充電サービスが受けられるようになり、高速サービスエリアでは超急速充電スタンドのフルカ