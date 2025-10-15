ベルギー発のファッションウォッチブランド「アイスウォッチ（ICE-WATCH）」から、2025年秋冬の新シリーズ「ICE boliday（アイスボリデイ）」が10月17日(金)に発売されます。プラスチック×シリコンの軽快なモデルから、ステンレスを採用した上品なメタルタイプまで、個性豊かな3ラインが登場。アクセサリー感覚で楽しめるデザインと、実用性を兼ね備えた新作コレクションです♡ 秋冬の装いを軽やかに彩る