今年は中国の著名な芸術家、豊子緂の逝去50周年に当たります。「人間の情ーー豊子緂漫画芸術精品展」の開幕式が10月14日午後、東京都内の中国文化センターで開幕し、日本の芸術・書道・美術各界から招かれた数十人が出席しました。今月17日まで豊子緂の代表的な漫画作品50点を展示しています。豊子緂は1920年代に日本に留学し、その経験がその後の美術創作に大きな影響を与えました。帰国後に大量の漫画作