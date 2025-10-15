畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。10月14日（火）に放送された第5話は、さほ子（畑）と皇太（大橋）の“二回目”のキスに、視聴者大興奮！さらに、国民的女優・えみか（矢吹奈子）の恋路にも大きな進展があった――。（文＝菜本かな）※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。【写真】キュンが止まらない！“皇太”大橋和也“さほ子”