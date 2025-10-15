バブル期に迫るおよそ3％の賃上げを勧告です。三重県人事委員会は15日、一見勝之知事に、職員の月給と諸手当を合わせた賃金を平均で2.99％引き上げるよう勧告しました。引き上げ幅は、3％を超えた1991年に迫る34年ぶりの水準です。ボーナスも年間0.05か月分の引き上げを勧告し、職員の年間の平均給与はおよそ671万円となります。民間企業の賃上げの流れを反映した勧告に、一見知事は「県民の理解が得られるよう適切