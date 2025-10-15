ドジャースは敵地2連勝、2年連続ワールドシリーズへ大きく前進した【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）ドジャースは14日（日本時間15日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で2連勝を飾った。山本由伸投手が9回3安打1失点でメジャー初の完投勝利を挙げた。敵地で対戦成績を2勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ進出が大きく見えてきた。ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）が現行