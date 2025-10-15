◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク―日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督と日本ハムの新庄剛志監督が試合前にハグなどで健闘を誓い合った。試合前のセレモニーではベンチから出てきた両軍監督は握手したあと、ハグを見せた。国歌独唱の後のメンバー表交換では審判団と手を合わせそろって腕を突き上げる円陣を披露。スタンドからも拍手が送