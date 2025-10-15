7年前、鹿児島市の公立中学校に通う、男子生徒が自殺した問題で、自殺した当日、担任の女性教諭による違法な指導があったなどとして、遺族が市を相手取り損害賠償を求めている裁判です。15日、証人尋問が行われ、女性教諭は「自分が原因だとは思いもしなかった」などと証言しました。この裁判は、2018年9月、当時中学3年生だった男子生徒が自殺した問題を巡り、夏休みの宿題が未提出であることに対し、担任の女性教諭から言葉