この季節の風物詩、秋の木市です。朝晩は涼しくなって秋の到来を感じますが、日中はまだまだ暑いですよね。秋の木市で特に人気なのが「実のなる植物」。中でも、暑さの続く今にぴったりの美肌効果が期待できる果物の木が注目を集めています。15日から鹿児島市の甲突川沿いで始まった秋の木市には、約1000種類、1万本を超える植物が展示・販売されています。秋の木市で毎年人気なのが、カキやリンゴ、ミカンなど「実のなる